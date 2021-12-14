آخر مستجدات متحور أوميكرون في مصر

الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة المصرية عن آخر التطورات في ملف متحور فيروس كورونا "أوميكرون" بالبلاد.

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حسام عبد الغفار، عدم ظهور أي حالات بشأن متحور "أوميكرون" في مصر، لافتا إلى أن أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا هي إصابات بمتحور "دلتا"، وأنه لم يتم رصد متحور "أوميكرون" في مصر حتى الأن.



وشدد عبد الغفار على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن تحليل "pcr" ما زال قادرا على اكتشاف الحالات الإيجابية للإصابة بفيروس كورونا حتى مع المتحور الجديد "أوميكرون".



وأشار إلى أن هناك توسعا في إجراء المسح الجيني لسرعة اكتشاف أي متحورات، موضحا أن جميع اللقاحات ذات فاعلية، وجميع الأعراض التي تظهر على الأشخاص عقب الحصول على اللقاح غير مقلقة وتتمثل في احمرار أو تورم مكان الحقن، وارتفاع درجة الحرارة، وألم في المفاصل والعضلات، والإرهاق، وتزول هذه الأعراض خلال يومين من تلقاء نفسها.

روسيا اليوم