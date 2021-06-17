الخميس 17-06-2021
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الخميس، 17-06-2021 11:23 ص

أبوظبي تطبق غرامة باهظة على إلقاء الكمامة في الشوارع

كمامة


الوكيل الإخباري - قررت إمارة أبوظبي فرض غرامة مالية باهظة لمعاقبة من يتهاون في التعامل مع الكمامات المستخدمة، ويقوم بإلقائها في الشوارع العامة، وذلك ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها الإمارة لحماية مواطنيها من جائحة كورونا.

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وحذرت شرطة أبو ظبي، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الخميس، من هذا الفعل، مؤكدة أن له مخاطر صحية كبيرة.


ولفتت الصفحة إلى أن شرطة أبوظبي أصدرت تحذيرا بشأن إلقاء الكمامات أو القفازات المستخدمة على الطرق والمرافق العامة"، مشيرة إلى أن هذا السلوك له مخاطر صحية وبيئية خطيرة على المجتمع.


وحذرت الشرطة من أنه سيتم فرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى ألف درهم إماراتي ( نحو 270 دولار أمريكي).


يذكر أن الصحة الإماراتية أعلنت، أمس الأربعاء، إجراء أكثر من 227 ألف فحص جديد خلال 24 ساعة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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