أبوظبي تعفي القادمين من 28 دولة من الحجر الصحي

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تحديث القائمة الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، السارية اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وتعفي القادمين من 28 دولة من الحجر الصحي؛ بسبب جائحة كورونا، بينها دولتان عربيتان هما السعودية والبحرين.

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وشملت القائمة: أستراليا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، إيرلندا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، التشيك، رومانيا، سنغافورة، السويد، سويسرا، سيشيل، صربيا، الصين، كندا، كوريا الجنوبية، مالطا، المجر، موريشيوس، مولدوفا، نيوزيلندا، وهونغ كونغ (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).



وبحسب شروط القائمة، فإنه سيطلب من القادمين من هذه الدول فحص مسحة الأنف بصلاحية 72 ساعة، وفحص آخر في اليوم السادس لوصولهم إلى أبوظبي، بالنسبة للمطعمين، أما غير المطعمين فسيطلب منهم فحص ثالث في اليوم التاسع للوصول.



يذكر أن أبوظبي تطبق الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام للمسافرين القادمين من الدول غير المدرجة في القائمة الخضراء التي يجري تحديثها دوريا.

بترا