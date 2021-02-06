أبوظبي تعيد بعض القيود لاحتواء كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعادت العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت، بعض القيود على الطاقة الاستيعابية لأماكن العمل والأنشطة الترفيهية، وأغلقت دور السينما، للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.تأتي هذه الإجراءات عقب مجموعة قيود فرضتها إمارة دبي المجاورة، وهي مركز إقليمي للسياحة والأعمال استقبل زوارا أجانب في ذروة موسم الشتاء، خلال الأسابيع القليلة الماضية.وقال المكتب الإعلامي في أبوظبي إن 30 في المئة فقط من الموظفين سيُسمح لهم بالذهاب إلى أماكن العمل في حكومة أبوظبي والهيئات شبه الحكومية، كما يجب على جميع الموظفين إجراء فحص (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم يتم تطعيمهم.وعلى العاملين الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو من يعانون مشكلات صحية العمل من المنزل.