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856 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق إربد المركزي
المدن والقرى يحتفل بتخريج الحاصلين على شهادة "خبير إيدج"
الخصاونة يرعى إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة
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بالتفاصيل.. وزارة التربية تفصل معلما اعتدى على طالب في إربد
1710 شقة و1214 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط
أردني يرزق بالتوأم حسين ورجوة
فلسطين
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الاغتيالات الجوية تكتيك إسرائيلي يتصاعد في الضفة
الاحتلال يقصف خيمة نازحين بخان يونس
والد أبو شجاع: استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال
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رسمياً.. المعلق علي الكعبي يعلن عودته لـ Bein Sport
100 ألف دينار إيراد بيع قمصان المنتخب
دور مجموعات دوري أبطال أوروبا (2024-2025).. موعد الانطلاق والمباريات
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سامسونج تُعزز تجربة المستخدمين مع تحديث مبتكر لخاصية التحكّم الصوتي في أجهزتها المنزلية الذكية
مركز زين الإقليمي (THE BUNKER)يقدّم خدماته الاستثنائية لبنك القاهرة عمّان
كابيتال بنك يفوز بجائزة أفضل بنك في إدارة النقد في الأردن لعام 2024 من "ذا ديجيتال بانكر"
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