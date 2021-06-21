أبو ظبي تمنح لقاحات كورونا مجانا للسياح

الوكيل الإخباري - أطلقت الإمارات في هدوء تام سياحة اللقاحات، حيث بدأت إمارة أبو ظبي السماح للزوار بالحصول على تطعيمات مجانية، بعد الموافقة على تلقيح جميع حاملي التأشيرات الصادرة من سلطاتها.

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لم تعلن أبو ظبي رسميا أنها ستقوم بتطعيم السكان، لكن السلطات في الإمارة قالت في بيان موجز في وقت سابق من هذا الشهر، إنه تمت الموافقة على جعل لقاحات "كوفيد 19" مجانية لكل شخص يحمل "تأشيرة دخول".

ومع ذلك، أصبح تطبيق الرعاية الصحية في أبو ظبي يحتوي الآن على تسهيلات للزوار للتسجيل من أجل تلقي لقاح "فايزر/ بيونتك" أو لقاح "سينوفارم"، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".



يحتوي التطبيق على علامتي تبويب منفصلتين- واحدة للإماراتيين والمقيمين، والأخرى للزوار، والذي يمكنهم حجز المواعيد باستخدام معلومات جوازات السفر الخاصة بهم على التطبيق.



وتنص هذه المعلومات على أن أولئك الذين يحملون تأشيرة صادرة من أبو ظبي أو يحملون جوازات سفر "مؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول" يمكنهم التسجيل للحصول على اللقاح. ووفقا لما يظهره التطبيق فإن إثبات التأشيرة أو ختم الدخول مطلوب في وقت التطعيم.



قالت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبو ظبي، في بيان أصدرته في 11 يونيو/ حزيران، إنها وافقت أيضا على تطعيم أصحاب تأشيرات الدخول أو تصاريح الإقامة منتهية الصلاحية "حفاظا على سلامتهم وصحتهم، ومراعاة للظروف الاستثنائية للوباء".

سبوتنيك عربي