أجسام مضادة عديدة لأوميكرون لدى من تلقوا الجرعة المعززة

الوكيل الإخباري-أجرى الأخصائيون في مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية دراسة عن قدرة اللقاح المعزز الثالث "سبوتنيك لايت" ضد الفيروس التاجي على مكافحة متحور "أوميكرون".





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وأخذ العلماء عينات من دم الذين تلقوا اللقاح المعزز الثالث ضد فيروس كورونا، فاتضح أنهم يمتلكون أجساما مضادة لمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا.

ونشر العلماء تقريرا بهذا الشأن في صفحة مركز "غاماليا" على "تويتر".



وجاء في التقرير أن كل من تلقى اللقاح المعزز الثالث ضد فيروس كورونا يمتلك أجساما مضادة عديدة لمتحور "أومينرون". وتبيّن كذلك أن عددها في دم الذين قد تلقوا اللقاح الثالث أكبر، مقارنة بكمية الأجسام المضادة للسلالة الأصلية لفيروس كورونا.

يذكر أن الصندوق الروسي للبحوث المستقبلية كان قد أعلن في وقت سابق أن لقاح "سبوتنيك V " يقدم استجابة راسخة على متحور "أوميكرون" ويحمي المرضى من المسار الخطير للمرض.



ويعتبر الأخصائيون في المؤسسة أن لقاح "سبوتنيك لايت" يزيد من فاعلية لقاحات أخرى بنحو 80%.



روسيا اليوم