السبت 20-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لماذا يتسللون من سورية الى الأردن؟

الامن العام : إصابة شخصين إثر حريق منزل بعمان

وزارتا التربية والتنمية الاجتماعية : هكذا تم إنقاذ 3 عائلات في دير علا

التربية لـ الوكيل : قرار اليوم بشأن دوام طلبة الصف العاشر والاول ثانوي

التربية تكشف لـ الوكيل حقيقة عودة مدارس الاردن الى التعليم عن بعد

توضيح هام من مديرية الامن العام

بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

65 مخالفة لمنشآت وأفراد لعدم الالتزام بأوامر الدفاع

الديوان الملكي يسلّم 35 مسكناً لأسر اردنية

التربية تقرر تعطيل مدارس عجلون يوم الاحد

السبت، 20-02-2021 01:42 م

أمريكا تتصدر القائمة

أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة كورونا

2020_11_24_11_13_35_604
توضيحية


الوكيل الإخباري - بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون واكثر من 464 ألف وفاة، فيما تخطت حصيلة المصابين الاجمالية حاجز الـ111مليونا بـ271 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 86 مليونا و179 ألف مريض.

اضافة اعلان

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، زيادة محدودة في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعا طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 403 آلاف و526 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,043 حالة وفاة.


وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,428 وفاة)، والبرازيل (1،345 وفاة)، والمكسيك (1,047 وفاة)، وألمانيا (571 وفاة)، وبريطانيا (533 وفاة).


وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (78,640 إصابة)، والبرازيل (51,067 إصابة)، وفرنسا (24,116 إصابة)، وإيطاليا (15,479 إصابة)، والهند (14,587 إصابة).


ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (507,746 وفاة)، والبرازيل (244,955 وفاة)، والمكسيك (178,965 وفاة)، والهند (156,240 وفاة)، وبريطانيا (119,920 وفاة).


وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,603,813 إصابة)، والهند (10,977,387 إصابة)، والبرازيل (10,081,693 إصابة)، وروسيا (4,139,031 إصابة)، وبريطانيا (4,095,269 إصابة).

 

المصدر : وفا 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6031151e42360403081e492c

السعودية.. 3 وفيات جديدة بكورونا

2202116165929118942596

تحذير مهم بشأن اللقاح الروسي الثالث ضد فيروس كورونا

446d44ca-7c2a-483a-8447-223fcec3a9d1

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

6030c01c4c59b75b8556a560

أستراليا .. احتجاجات شعبية رفضا للتطعيم ضد كورونا

6030b5ac4c59b7651b6ecd95

روسيا تسجل لقاحا ثالثا مضاد لكورونا

6030531a4c59b75a5b05d8d8 (1)

فايزر تعلن مضاعفة إنتاجها من اللقاح في أمريكا

أخبار متعلقة
ايط

إيطاليا تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

تونس

تونس ..52 وفاة جديدة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

المغرب: ارتفاع اصابات كورونا

فحص-كورونا-الاردن

قطر: فحوصات كورونا تسهم بتراجع الإصابات اليومية

تونس

تونس .. وفيات كورونا اليومية تتجاوز 100 حالة لأول مرة

316694_5_1611308960

كندا تتخطى حاجز 731 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء