أحذروا جداً من كورونا.. تشوهات قد تطال شبكية العين

الوكيل الإخباري - لا زالت الدراسات المتعلقة بفيروس كورونا وأعراضه مستمرة، ففي ظل استمرار الجائحة وظهور طفرات جديدة، يحاول العلماء والباحثون فهم المرض وتشخيصه ومعرفة تأثيره على جسم الإنسان.

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فقد وجد باحثون برازيليون أن الجسيمات الفيروسية لكوفيد - 19 قد تصل إلى طبقات مختلفة من شبكية العين البشرية ويمكن أن ترتبط أيضاً بالمظاهر السريرية العينية لهذه العدوى.



وأوضحت كارلا أراوجو سيلفا، من المعهد الوطني للدراسات البيضاء في ريو دي جانيرو بالبرازيل أن عين أحد المتوفين بالفيروس أظهرت تشوهات مرتبطة بعدوى كورونا.



كما أضافت أنه بعد الإصابة الأولية بالجهاز التنفسي يمكن للفيروس أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم، ويصل إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة.



تشوهات في شبكية العين

وأظهرت الدراسة أن التشوهات التي حصلت في شبكية العين قد تكون مرتبطة بعدوى كورونا، وفق ما نشرت شبكة "JAMA" العلمية.



ومع ذلك، قال الباحثون إنه من غير المعروف ما إذا كانت هذه التغييرات يمكن أن تكون ثانوية لوجود الفيروس في شبكية العين أو أنها تغيرات في الأوعية الدموية الدقيقة والمناعة الثانوية تزامنت مع حصول العدوى.



يشار إلى الدراسة أجريت على ثلاثة مرضى (رجلان وامرأة) ماتوا بسبب فيروس كورونا.



وكان جميعهم في وحدة العناية المركزة، حيث تلقوا تنفسياً اصطناعياً وكان لديهم تأثر رئوي حاد وتراوحت أعمارهم بين 69 و 78 عاماً.



ولاكتشاف وجود الفيروس في شبكية العين، أجرى الفريق تفاعل "البوليميراز المتسلسل العكسي". (real-time reverse polymerase chain reaction and immunological methods).



كذلك، بينت الدراسة أنه في الأفراد الثلاثة، شوهدت بروتينات S و N Covid-19 بواسطة الفحص المجهري المناعي داخل الخلايا البطانية بالقرب من اللهب الشعري وخلايا الطبقات النووية الداخلية والخارجية.

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