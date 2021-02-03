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الأربعاء، 03-02-2021 11:21 ص

أخبار مبشرة عن فعالية لقاح فايزر ضد سلالة كورونا المتحورة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الصحة البريطانية عن أخبار جيدة بشأن فاعلية لقاح فايزر ضد سلالة جنوب إفريقيا المتحورة.

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ومن المتوقع أن يزداد عدد اللقاحات ضد كوفيد-19، حيث أعلنت كل من جونسون أند جونسون ونوفافاكس عن نتائج إيجابية للقاحهما الأسبوع الماضي.

ولا يبدو أي من الطريقتين الجديدتين بنفس فعالية اللقاحات الأولى التي تستخدم تقنية جديدة تسمى messenger RNA هؤلاء - واحد من شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، والآخر من موديرنا، منع حوالي 95% من حالات الأعراض، فيما كانت فعالية اللقاحات الجديدة 89% للقاح نوفافاكس، و66% لجونسون.

وجميع اللقاحات الأربعة، بالإضافة إلى اللقاحات غير المتوفرة في الولايات المتحدة من أسترازينيكا، وتلك الموجودة في الصين وروسيا، تجاوزت مستوى الفعالية البالغ 50% الذي حدده المنظمون الأميركيون للحصول على إذن الإنتاج، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".


تضع اللقاحات عقبات، من ارتفاعات مختلفة، عبر جعل من الصعب على الفيروس السيطرة على ضحية جديدة محتملة. وإذا تمكنت اللقاحات من منع انتشار كافٍ، على نطاق واسع، فسيكون من الصعب على الفيروس التنافس، وفي النهاية سيخرج من السباق.


ومع انتشار الفيروس بشكل أقل، سيكون هناك خطر أقل للتعرض للجميع، سواء حصلوا على أقوى اللقاحات أو أقلها قوة أو لم يحصلوا على الإطلاق.


الخبر السار في كل من لقاحات جونسون أند جونسون، ونوفافاكس هو سهولة توزيعها؛ حيث لا يحتاجون إلى التجميد الشديد أثناء النقل، كما يعمل لقاح جونسون آند جونسون بجرعة واحدة فقط. وقد تعهدت الشركتان بإنتاج ملايين الجرعات للعالم في الأشهر المقبلة.

 

 

 

 

 

المصدر : العربية



 




 

 


 

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