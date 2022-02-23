الأربعاء 23-02-2022
الوكيل الاخباري

الخرابشة يتوقع أن تراكم الكهرباء الوطنية مزيدا من الخسائر

الوصاية الهاشمية: قرن في مقارعة الأخطار حفاظا على المقدسات

كريشان: لجنة تحقيق في إحالة ضباط بالجمارك إلى التقاعد

الأردنيون دفعوا فواتير بقيمة 863 مليون دينار الكترونيا الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

القطاع الصناعي: قادورن على توظيف نصف العاطلين عن العمل بشروط

وزير التربية: خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا

الشبول: إجراءات تخفيفية جديدة متعلقة بالتباعد الاجتماعي قريبا

معالجة وتخزّين 5 آلاف طن من النفايات الخطرة سنوياً في الأردن

زراعة كفرنجة: لا إصابات جديدة بمرض الطاعون في الثروة الحيوانية

الأربعاء، 23-02-2022 09:26 ص

أخصائي روسي يقيّم احتمال ضعف الجائحة في العام الجاري

621481464c59b748cf4370f3


الوكيل الاخباري- أعلن الدكتور سيرغي فوزنيسينسكي الأستاذ المشارك في قسم الأمراض المعدية بكلية الطب بالجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب، أنه من الصعب حاليا التنبؤ بنهاية جائحة "كوفيد-19".

اضافة اعلان

وينوه الأخصائي في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، في معرض تعليقه على تصريح ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا الذي أشارت فيه إلى أن الجائحة قد تنتهي في نهاية عام 2022 الجاري، بأن التنبؤ أمر خطير. لأنه من أجل التنبؤ بموعد دقيق يجب أن تتوفر بيانات ليس فقط للفترة الحالية، بل وأيضا للفترة التي ستؤخذ بالاعتبار في التنبؤ.

ويقول، "هل سيظهر متغير جديد للفيروس التاجي المستجد بعد متحور "أوميكرون". لا أحد يمكنه الجواب عن هذا السؤال. مع أن الجميع عمليا على يقين بأنه سيظهر. وهل سيكون مسببا للمرض ويزيح متحور "أوميكرون" ويحل محله، لا أحد يعلم. مع أن احتمال ضعف جائحة الفيروس التاجي المستجد مع مرور الوقت أمر وارد. وهذا ما نلاحظه بعد ظهور تحور "أوميكرون". ولكن هل ستنتهي بنهاية عام 2022 أم سنشهد موجة جديدة لانتشار "كوفيد-19" في خريف أو شتاء عام 2023 . لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة في ذلك".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
HJPNs

غزة تسجل 6 وفيات و789 إصابة بكورونا

6214bc064c59b734671f22f0

شخص واحد ينقل العدوى لـ13 آخرين.. تحذيرات من مرض خطير ينتشر أسرع من كورونا

20220223014137467

الصين تمنح تونس أكثر من مليون جرعة تلقيح ضد كورونا

روسيا كورونا

أعداد ضحايا كورونا عالميا منذ بداية الجائحة

609e59f442360431352884b4

إيطاليا: إلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين

418152

الصحة العالمية: أعراض النسخة الثانية من متحور أوميكرون ليست أخطر من سابقتها

أخبار متعلقة
61f555354236047905746a7f

العراق: صحة ذي قار تصدر بيانا عن وفاة مصاب بأوميكرون

61f228484c59b74131419152

موديرنا تبدأ تجارب سريرية على لقاح خاص بمتحور أوميكرون

61f11b0b4236042cdb558ed7

كم يبقى متحور أوميكرون على اليدين؟

40e2cd44-a4bd-4ccc-84a7-df6b01def93b_16x9_1200x676

ثلثا مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا سابقاً.. دراسة صادمة

61efc8f342360433c00d136a

هونغ كونغ: بكين عرضت علينا المساعدة لمجابهة انتشار كورونا

Doc-P-910870-637786527027019133

طبيب روسي: التهاب الحلق لا يعني الإصابة بأوميكرون