الوكيل الإخباري - أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية، هي أخطاء في طريقة العلاج والأمور المتبعة في ذلك، ويحدث ذلك في ظل انتشار الكثير من الإشاعات حول فيروس كورونا، سواء التي تتحدث عن أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وحتى طرق علاجه، وعن ذلك سنتعرف في التالي.

اضافة اعلان

أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية:



1 - عدم مراجعة الطبيب المختص.

2- عدم الالتزام بالخطة العلاجية من قبل الطبيب المختص.

3 - إهمال التغذية الجيدة.

4- تجربة علاجات منزلية غير صحية، كتناول أنواع معينة من الأطعمة أو الأعشاب بكيمات كبيرة.

5- تناول أدوية طبية بدون وصفة طبية، حيث يشاع تناول المضادات الحيوية، ومضادات الحساسية، وهو أمر قد يفاقم الحالة الصحية.

6 - إهمال أي أعراض أو مضاعفات وعدم زيارة الطبيب للكشف بشكل دوري.

7 - عدم السيطرة على الأمراض المزمنة في حال الإصابة بها.

8 - عدم الإقلاع عن التدخين، أو مخالطة المدخنين.

هي

اظهار أخبار متعلقة

