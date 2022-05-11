الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: الزيادة السنوية لن تشمل متقاعدي المُبكر

الحزن على أبو عاقلة يتصدر مواقع التواصل في الأردن

استطلاع: الأردنيون يعتبرون إسرائيل التهديد الأكبر لأمن الوطن العربي

الحموري: نعمل على تنظيم أكبر منتدى للسياحة العلاجية بالعالم

إلغاء سعر الصرف الرسمي للدولار في إيران

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في البيرة

جامعة اليرموك تنعى خريجتها الشهيدة شيرين أبو عاقلة

آلاف الفلسطينيين يحملون نعش الصحفية شيرين أبو عاقلة- فيديو

الصناعة تعيد طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير

مسوق دواجن: استمرار نقص كميات الدواجن المعروضة للمواطنين

الأربعاء، 11-05-2022 10:58 ص

أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية

_114947599_7692f89b-a32a-476b-91ef-21b7285171a0


الوكيل الإخباري - أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية، هي أخطاء في طريقة العلاج والأمور المتبعة في ذلك، ويحدث ذلك في ظل انتشار الكثير من الإشاعات حول فيروس كورونا، سواء التي تتحدث عن أسبابه وأعراضه ومضاعفاته وحتى طرق علاجه، وعن ذلك سنتعرف في التالي.

اضافة اعلان

 

أخطاء قد يقع فيها مريض كورونا تؤدي إلى تدهور حالته الصحية:


1 - عدم مراجعة الطبيب المختص.
2- عدم الالتزام بالخطة العلاجية من قبل الطبيب المختص.
3 - إهمال التغذية الجيدة.
4- تجربة علاجات منزلية غير صحية، كتناول أنواع معينة من الأطعمة أو الأعشاب بكيمات كبيرة.
5- تناول أدوية طبية بدون وصفة طبية، حيث يشاع تناول المضادات الحيوية، ومضادات الحساسية، وهو أمر قد يفاقم الحالة الصحية.
6 - إهمال أي أعراض أو مضاعفات وعدم زيارة الطبيب للكشف بشكل دوري.
7 - عدم السيطرة على الأمراض المزمنة في حال الإصابة بها.
8 - عدم الإقلاع عن التدخين، أو مخالطة المدخنين.

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-98-620x330

أكبر سفينة شحن في العالم تتجه نحو المغرب محملة بمصنع للقاحات

19_2022-637811553494772808-477

إصابة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو بفيروس كورونا

199383Image1-775x445_d

سياسة صفر كوفيد الصينية غير قابلة للاستمرار

6210a9cd42360460fc2a491e

إصابة بيل غيتس بفيروس كورونا

165225055363267006

نيوزيلندا تعلن اعادة فتح حدودها بالكامل أمام العالم في أغسطس المقبل

a24136caf2482b9a0dc60e52d7dbac24b

بلد يتخلص من لقاحات كورونا: العرض أكثر من الطلب

أخبار متعلقة
165225055363267006

نيوزيلندا تعلن اعادة فتح حدودها بالكامل أمام العالم في أغسطس المقبل

دراسة-تنسف-سابقاتها-بشأن-حدة-أوميكرون-750x430

دراسة تنسف سابقاتها بشأن حدة أوميكرون

UN0425374

المصنع الوحيد للقاح كوفيد-19 مهدد بوقف الإنتاج في إفريقيا

191707

وزارة الصحة التونسية تقرر تعليق استخدام لقاح جونسون أند جونسون

627786254236044cd606f79c

روسيا.. تراجع قياسي بعدد ضحايا كورونا خلال الأسبوع الحالي هو الأدنى منذ سبتمبر 2020