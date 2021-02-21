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الأحد، 21-02-2021 10:49 ص

أربيل تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا المتحور في أربيل.

وذكرت الصحة العراقية في إقليم كردستان، في بيان لها، إن "الجهات الصحية سجلت 5 إصابات بفيروس كورونا من السلالة الجديدة في أربيل، كأولى حالات إصابة بهذا النوع من الفيروس"، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز" العراقي. 

وكانت وزارة الصحة في إقليم كردستان، أعلنت أمس السبت، عن الاشتباه بـ5 حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتأمين كافة المستلزمات للكشف عنه.

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وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أمس السبت، أن إصابات كورونا في العراق تشهد تزايدا خطيرا.


وذكر البدر في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أنه جرى تسجيل إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة، مناشدا العراقيين بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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