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الخميس، 11-02-2021 03:48 م

بحسب تدوينة نشرها

أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا - شاهد

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رجب طيب أردوغان


الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الجرعة الثانية من اللقاح.

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وأفاد الرئيس التركي في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح.


وأضاف "نهدف لتطعيم جميع مواطنينا في أسرع وقت ممكن".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقى الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لكورونا، في 14 من الشهر الماضي وذلك في المدينة الطبية بالعاصمة أنقرة.

 

 



 




 

 


 

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