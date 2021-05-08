أردوغان يحدد موعد إعلان الجدول الزمني الجديد لتخفيف تدابير فيروس كورونا

الوكيل الإخباري - أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه سيعلن خلال الأيام القادمة عن الجدول الزمني الجديد لتخفيف تدابير فيروس كورونا، الذي سيبدأ اعتبارا من 17 مايو الجاري.

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وأشار رجب طيب أردوغان إلى استمرار العملية التعليمية في تركيا عبر الإنترنت، مشددا على ضرورة استمرار تقديم المواطنين التضحيات في مجال الحياة الاجتماعية لفترة أخرى، والالتزام بالتدابير الوقائية بشدة، معربا عن ثقته في التخلص من الوباء والعودة إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت، عقب الالتزام الشديد بالتدابير الوقائية.



وحول إمكانية فتح المدارس مجددا، أوضح الرئيس التركي أنه سيعلن قريبا عن الجدول الزمني الجديد لعملية عودة الحياة إلى طبيعتها التي ستبدأ اعتبارا من 17 مايو الجاري، مؤكدا أن هذا الأمر يعد من أهم الملفات على سلم أولويات الحكومة في اجتماعها المقبل.



ولفت أردوغان إلى أن هذا الجدول الزمني الجديد سيتضمن أيضا عملية فتح المدارس.



وقال رجب طيب أردوغان إن جائحة كورونا تمر بمستويات متفاوتة صعودا وهبوطا، الأمر الذي يمنع من وضع تاريخ محدد لزوالها، لافتا إلى تراجع أعداد الوفيات والإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة، بسبب تدابير الإغلاق العام مؤخرا.

روسيا اليوم