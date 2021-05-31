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الإثنين، 31-05-2021 08:52 م

أردوغان يعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 1 يونيو

اور


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، تخفيف إجراءات احتواء فيروس كورونا، بما في ذلك الرفع الجزئي لإغلاقات نهاية الأسبوع وفتح المطاعم لعدد محدود من الضيوف.

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واعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيبدأ حظر تجوال نهاية الأسبوع من العاشرة مساء وحتى الخامسة فجرا.


وأشار أردوغان إلى أن "المطاعم ستقدم خدماتها على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق ضوابط محددة، وستواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل".


وأضاف أنه "اعتبارا من الثلاثاء، ستعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء يوم الأحد".


ولفت إلى أن "العام الدراسي 2021-2022 للجامعات (التعليم المباشر)، سيبدأ في 13 سبتمبر".


وفي حديثه عن لقاح كورونا الذي تطوره تركيا محليا، أوضح أردوغان أنه سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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