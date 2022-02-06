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الأحد، 06-02-2022 01:21 م

أردوغان يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا

اوردغان


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، تطورات حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الرئيس التركي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق".


وأضاف أردوغان: "اليوم أيضا نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل".


وكان الرئيس التركي قد أعلن أمس السبت أنه أجرى هو وزوجته أمينة، اختبارات كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وأظهرت النتيجة أنه مصاب بمتحور أوميكرون.
وقال الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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