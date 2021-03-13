السبت 13-03-2021
الوكيل الاخباري
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أسترازينيكا: اللقاح آمن

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السبت، 13-03-2021 12:48 ص

وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم

أسترازينيكا: اللقاح آمن

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة تصنيع الأدوية أسترازينيكا ومقرها المملكة المتحدة، الجمعة، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد آمن، وذلك بعدما علق عدد من الدول استخدامه وسط مخاوف من احتمال تسببه بتجلط في الدم.

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وقال متحدث باسم الشركة "بنتيجة تحليل بيانات السلامة الخاصة بنا لأكثر من 10 ملايين سجل، لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الإصابة بالانسداد الرئوي أو تجلط الأوردة العميقة في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو مجموعة (لقاحات) ولا في أي بلد معين".


وأضاف "في الحقيقة فإن العدد المسجل لتلك الأنواع من الحوادث، منخفض بشكل كبير لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بما هو متوقع بين السكان عموما".

 

المصدر : أ ف ب 

 

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