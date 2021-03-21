أسترازينيكا ترد على مزاعم جديدة

الوكيل الإخباري - قالت شركة أسترازينيكا، الأحد، إن لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا أن اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.



وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا على موقعه على الإنترنت، الجمعة، إن اللقاح حرام لأن عملية التصنيع تستخدم "التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".

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ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.



وأضاف المتحدث باسم أسترازينيكا بإندونيسيا قال في بيان: "في جميع مراحل عملية الإنتاج لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية"، وفق رويترز



وكانت قد وافقت السلطات الإندونيسية الجمعة على استخدام لقاح أسترازينيكا بعد مراجعة التقارير.

سكاي نيوز



