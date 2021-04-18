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الأحد، 18-04-2021 04:53 م

'أسترازينيكا' تطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا قد يكون جاهزا بنهاية العام‎

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الوكيل الاخباري- قالت مسؤولة بشركة أسترازينيكا في النمسا في مقابلة نُشرت اليوم الأحد، إن من الممكن أن تكون نسخة مطورة من لقاح الشركة للوقاية من مرض كوفيد-19 مُخصصة لمكافحة السلالة التي تم توثيقها في جنوب أفريقيا، جاهزة بنهاية العام الجاري.

وقالت سارة وولترز مديرة أسترازينيكا في النمسا لصحيفة كوريير: إن الدراسات التي تشير حتى الآن إلى أن اللقاح الحالي أقل فاعلية في مواجهة الفيروس الموثق في جنوب أفريقيا ”ضئيلة بحيث لا يمكن استخلاص الاستنتاجات النهائية منها“.

وأضافت ”في الوقت نفسه بدأت أسترازينيكا وجامعة أكسفورد تعديلات على اللقاح، خاصة بسلالة جنوب أفريقيا ونحن نتوقع أن يكون جاهزا بنهاية العام".

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ولم تتطرق المقابلة المنشورة في الصحيفة مباشرة إلى التحقيقات الجارية، في بواعث القلق من لقاح أسترازينيكا.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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