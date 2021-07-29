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الخميس، 29-07-2021 10:03 ص

أستراليا تستعين بقوات الدفاع لفرض قيود صارمة لكبح انتشار كورونا

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الوكيل الإخباري- قال مفوض شرطة نيو ساوث ويلز الأسترالية، ميك فولر، إنه قدم طلبا رسميا إلى الحكومة الفيدرالية للاستعانة بـ 300 عنصر من قوات الدفاع الأسترالية للمساعدة في فرض الإغلاق العام لكبح انتشار كورونا.

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وأكد ميك فولر، أن "مساعدة قوات الدفاع كانت ضرورية خلال الأشهر الـ 18 الماضية لا سيما خلال إغلاق الحدود والحجر الصحي في الفنادق والدعم اللوجستي للشرطة".


وأضاف، "مع زيادة نشاط قوات إنفاذ القانون خلال الأسبوع المقبل، قدمت طلبا رسميا إلى رئيس الوزراء للاستعانة بعناصر من قوات الدفاع للمساعدة في فرض الإغلاق العام".


وكان من المقرر أن تنهي سيدني العمل بتدابير الإغلاق العام بعد 5 أسابيع من دخولها حيز التنفيذ، أي في 30 يوليو، لكن السلطات الأسترالية قررت يوم أمس الأربعاء، تمديد العمل بهذه القيود لأربعة أسابيع إضافية، أي حتى 28 أغسطس.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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