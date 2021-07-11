أستراليا تسجل أول وفاة بكورونا في 2021

الوكيل الإخباري - سجلت أستراليا، اليوم الأحد، أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام، إضافة إلى تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس.



وتشهد ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر المدن الأسترالية تضررا جراء تفشي الوباء، انتشارا لسلالة "دلتا" من الفيروس.

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وقالت رئيس وزراء الولاية، غلاديس بيرجيكليان، إنه من المتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها، التي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع.



ووفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" سجلت أستراليا منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 31 ألف إصابة، و911 حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم