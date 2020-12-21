الإثنين 21-12-2020
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 6 أسابيع

12.4% نسبة الفحوصات الإيجابية اليوم

الملك يعقد مباحثات مع العاهل البحريني

المصفاة تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الارصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وزير الصحة يعلن اخر قرارات الحكومة للتعامل مع ازمة كورونا

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

مراجعة صندوق النقد

القارئ الأردني أحمد الزعبي في ذمة الله

الإثنين، 21-12-2020 04:29 م

أستراليا تسجل إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

1000_dac6c8a862


الوكيل الاخباري - بعد أيام على إعلان بريطانيا رصد سلالة متحوّرة من فيروس كورونا المستجد، أكدت أستراليا، يوم الاثنين، تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة.

اضافة اعلان

ويمثل إعلان أستراليا رصد حالتي إصابة بالسلالة المتحوّرة من كورونا، أول تأكيد لإصابات بالسلالة سريعة الانتشار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.


وذكرت ولاية نيو ساوث ويلز، الأحد، أنها رصدت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وسط أشخاص عائدين من الخارج وفي الحجر الصحي، وقالت السلطات إن من بينهم حالتا إصابة بالسلاسة الجديدة.


وأكد مسؤولو الولاية أنهم لا يعتقدون أن المصابين بالسلالة الجديدة خالطا أفرادا في المجتمع، حسبما نقلت "رويترز".

 

وقالت مسؤولة الصحة في الولاية كيري تشانت للصحفيين: "لدينا مسافران عادا من بريطانيا مصابان بهذا الفيروس المتحور"، مشيرة إلى أن أستراليا لا تبحث تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.


من جانبه قال بول كيلي كبير مسؤولي القطاع الطبي للصحفيين "كل القادمين من بريطانيا سيخضعون لحجر صحي لمدة 14 يوما في فندق ولا يشكلون خطرا لأن الحجر الصحي يعمل بنجاح".


جدير بالذكر أن أستراليا قد سجلت نحو 28200 إصابة بفيروس كورونا و908 وفيات منذ بدء الجائحة.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

روسيا: 493 وفاة و29350 إصابة بفيروس كورونا

000_1Q00AC_797413_highres

الاحتلال: وفاتان و2821 إصابة جديدة بكورونا

12202019132819282299265

دولة عربية جديدة تغلق حدودها

13990804145510412215019610

ايران: 191 وفاة و6151 إصابة جديدة بكورونا

1_Coronavirus-Sat-Dec-19-2020

سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا - شاهد

12202016165724975431013

العراق: 13 وفاة و1200 إصابة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
8202017164617462126877

ليبيا: 15 وفاة و617 إصابة جديدة بكورونا

الهند-كورونا

الهند: 480 وفاة و 38 الف اصابة بكورونا

بلازما كورونا

إيران: 483 وفاة و13721 إصابة بكورونا

عيبنات-كورونا

ايطاليا تسجل 630 وفاة و22930 اصابة جديدة بكورونا

كورونا الصين مصدر

المغرب: 60 وفاة و3979 بكورونا

dfrrrrrrr

أستراليا تلغي إلزامية الكمامات في الأماكن العامة وتقترب من العودة للحياة الطبيعية