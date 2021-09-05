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الأحد، 05-09-2021 01:05 م

أستراليا تعلن تسجيل 1684 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت أستراليا تسجيل 1684 إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في وقت تسرع فيه السلطات حملات التطعيم في محاولة لإنهاء قرارات الإغلاق على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، المزدحم بالسكان.

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وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 1485 حالة إصابة بمتحور "دلتا"، وثلاث وفيات، اليوم الأحد، في حين سجلت ولاية فيكتوريا 183 إصابة جديدة، وإقليم العاصمة الأسترالية 15 إصابة. كما تم أيضا تسجيل إصابة جديدة في ولاية كوينزلاند التي لا تخضع لأوامر إغلاق.

وأوامر الإغلاق، التي تبقي الحدود بين الولايات والأقاليم مغلقة، تجيء في إطار استراتيجية اتحادية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، لغاية أن يتم تطعيم 70 في المئة على الأقل ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر، تطعيما كاملا.

وهناك أكثر من 15 مليون نسمة في ولاية فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية يخضعون لأوامر البقاء بالمنزل، في وقت تسعى فيه السلطات جاهدة لكبح أسوأ موجة إصابات بكورونا في أستراليا، والتي تسببت فيها سلالة "دلتا" المتحورة.

المصدر: روسيا اليوم

 

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