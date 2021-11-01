الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى

أسعار الذهب الاثنين 1/ 11/ 2021

حملات نظافة يومية بمدارس الرصيفة ضمن بسواعدنا

اتفاقية لإزالة وتنظيف الرسوبيات في سد الموجب

الاحتلال الاسرائيلي يتوغل شرق خانيونس جنوب غزة

وزير الاقتصاد الرقمي: تحميل تطبيق سند ليس إلزاميا على المواطنين

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدارة الترخيص تعلن مواعيد العمل بجولات الترخيص المتنقل

الضمان الاجتماعي يبحث عن ورثة أشخاص متوفين ومؤمن عليهم

العثور على جثة فتاة مجهولة على طريق المطار

الإثنين، 01-11-2021 08:04 ص

أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

استراليا


الوكيل الإخباري - خففت أستراليا القيود التي فرضتها على حدودها الدولية، اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

اضافة اعلان


وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر، وذلك بعد 18 شهرا من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا، والتي منعت المواطنين الاستراليين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء لأسباب مبررة.


وقالت شركة كانتاس، وهي أكبر شركة طيران في أستراليا، إن طائرة تابعة للشركة حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحا قادمة من لوس انجليس (أمريكا) لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بمغادرة الطائرة دون حجر صحي.


ووصل مسافرون دوليون أيضا إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كو

علماء يكشفون متى ينتهي الهلع العالمي من كورونا

اطفال

الإمارات تجيز استخدام لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة

كورونا

أكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

لقاحات

إعطاء أكثر من 7 مليارات جرعة من لقاحات كورونا في العالم

الصين 2

الصين تسجل 92 إصابة جديدة بكورونا

بحرين

البحرين: تحديث آلية مستوى انتشار كورونا

أخبار متعلقة
1020212114837165437777

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

خفافيش

خفافيش روسيا خالية من الفيروس المسبب لكورونا

615a34a24236045ca4102eb9

768 إصابة و37 وفاة جديدة بكورونا في مصر

920211605544538447095

المغرب: بدء التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح كورونا

1-1441522

بريطانيا: 43 وفاة و 30439 إصابة جديدة بكورونا

6159abe94236040f0a56399e (1)

في تراجع ملحوظ .. السعودية تسجل 41 إصابة جديدة بكورونا