أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية لأول مرة خلال جائحة كورونا

الوكيل الإخباري - خففت أستراليا القيود التي فرضتها على حدودها الدولية، اليوم الاثنين، وذلك لأول مرة خلال جائحة كورونا، مما سمح لبعض من تم تطعيمهم بالسفر بحرية ولم شمل العديد من الأسر.

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وأصبح الآن ملايين الأستراليين في ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكانبيرا يتمتعون بحرية السفر، وذلك بعد 18 شهرا من بدء فرض بعض من أشد السياسات الحدودية في العالم للتصدي لفيروس كورونا، والتي منعت المواطنين الاستراليين من العودة إلى البلاد أو مغادرتها ما لم يتم منحهم إعفاء لأسباب مبررة.



وقالت شركة كانتاس، وهي أكبر شركة طيران في أستراليا، إن طائرة تابعة للشركة حطت في سيدني في الساعة السادسة صباحا قادمة من لوس انجليس (أمريكا) لتصبح أول رحلة جوية منذ أشهر تسمح للأستراليين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بمغادرة الطائرة دون حجر صحي.



ووصل مسافرون دوليون أيضا إلى سيدني على الخطوط الجوية السنغافورية في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

روسيا اليوم