الخميس 09-03-2023
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الخميس، 09-03-2023 11:12 ص

أستراليا تلغي قيود كورونا على الوافدين من الصين

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الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الأسترالي، اليوم الخميس، إن أستراليا ستلغي شرط خضوع المسافرين القادمين من الصين لاختبار كوفيد-19 قبل المغادرة بدءا من منتصف ليل 11 مارس/آذار 2023.

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وستطبق تلك الإجراءات أيضا على الوافدين من هونج كونج ومكاو.


وقال وزير الصحة مارك باتلر "هذا قرار معقول ومدروس استنادا إلى انخفاض أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين، وتحديثات البيانات المنتظمة من الصين حول أعداد الإصابات، وحقيقة أننا عززنا قدرتنا على اكتشاف المتحورات الناشئة... التي تثير القلق داخل أستراليا والتعامل معها".


وأضاف أن العديد من الدول الأخرى التي نفذت إجراءات مماثلة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، إما ألغت ترتيباتها أو أعلنت عزمها إلغاءها.

 

 

العين الإخبارية 

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