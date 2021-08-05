الخميس 05-08-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة تغلق 6 مطاعم في عمّان لمخالفتها أوامر الدفاع

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

وزير الثقافة ينعى الفنان الموسيقي معن بيضون

بعد مناشدة الوكيل .. إيعاز من مدير شركة الكهرباء الأردنية بمساعدة عائلة عفيفة

ضبط 6 اعتداءات جديدة على خطوط مياه في الكرك

جلستان للنواب يوم الاثنين

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

مجاهد ينفي لـ الوكيل بأن العاصفة الشمسية المغناطيسية قد تؤدي إلى نهاية العالم

ساعات عمل الباص السريع غدا الجمعة

الخميس، 05-08-2021 03:17 م

أستراليا.. سيدني تسجل معدل إصابات قياسي بكورونا

610bc0b942360417c7697be4 (1)


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في ملبورن عن إغلاق عام للمرة السادسة، وسط انتشار عدد قياسي من الإصابات بكورونا في سيدني، كبرى المدن الأسترالية.

اضافة اعلان


وقال مسؤولون في قطاع الصحة بالبلاد إن جميع الحالات الجديدة تقريبا سُجلت في سيدني.


ودفعت خمسة اختبارات إيجابية في نيوكاسل، المدينة الساحلية التي يقطنها 320 ألف شخص بشمال سيدني، السلطات إلى إغلاق المدارس وإبلاغ السكان بوجوب ملازمة منازلهم لمدة أسبوع على الأقل.


وتوفي خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الستينات والثمانينات في سيدني خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم يكن قد تمّ تلقيح أي منهم بشكل كامل.
وشدّدت بريجيكليان على أهمية أن "يتقدم الجميع من الأعمار كافة للحصول على اللقاح".


وبعد ستة أسابيع من مطالبة سكان سيدني، البالغ عددهم خمسة ملايين، بالبقاء في منازلهم، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في ولاية نيو ساوث ويلز إلى 262، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء.


وبالكاد تلقى عشرون في المئة من الأستراليين لقاحاتهم بشكل كامل، جراء مشاكل إمداد حادة وتردد في أخذ اللقاحات.


وتجنّبت أستراليا السيناريو الأسوأ حتى الآن منذ تفشي الوباء، لكن السلطات تكافح لاحتواء التفشي السريع للمتحور "دلتا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20210405_1617626913-872

كيف تؤثر درجة الحرارة في الأجسام المضادة بعد التطعيم؟

india1-780x470

الهند: الحكومة تطلب من الولايات فرض قيود لمكافحة كورونا

610a381542360437fd0bb7f0

لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح 'سبوتنيك لايت' سنويا

610bbaa14236041706478d63

قريبا في مصر.. دواء يخفف مضاعفات كورونا ويقلل الوفيات

7ba6215b-0a57-499c-bfcf-48d5f4fc5309_16x9_1200x676

شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا

610bae1b4c59b77a12022779

الولايات المتحدة.. فاوتشي يتوقع تسجيل 200 ألف إصابة يوميا بكورونا

أخبار متعلقة
3574207

المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

غا

فلسطين .. لا وفيات بكورونا و 64 إصابة جديدة

60ec000a42360474d25c8dc7

25140 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

9999124522

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من فيروس كورونا

60eb183d42360406907be123

الجزائر تسجل 786 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

بريطانيا

26 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا