السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

تصادم 4 مركبات وإصابتان في عمان صباح اليوم

شاهد.. الأمن: فيديو الرجل العاري في عمان يعود لـ 8 أشهر

أسعار الذهب السبت 26/6/2021

181 مليون شخص أصيبوا بكورونا بالعالم

قرار يدخل حيز التنفيذ بشأن الحظر الليلي الخميس القادم

141358 طالبا وطالبة يتوجهون لتأدية امتحانات ' التوجيهي' اليوم

استمرار تأثير الكتلة الحارة السبت

تونس: 83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

الصحة اللبنانية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً

ولي العهد ينشر فيديو حول زيارته الى العقبة

السبت، 26-06-2021 09:48 ص

أستراليا: عزل عام على مدينة سيدني لاحتواء تفشي وباء كورونا

1-1410594


الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأسترالية، أنه سيتم فرض عزل عام صارم على مدينة سيدني لمدة أسبوعين، ابتداءً من مساء اليوم السبت، في محاولة لاحتواء تفشي سريع لسلالة "دلتا" من فيروس كورونا في أكبر مدن أستراليا.

وبدأت السلطات الأسترالية تطبيق عزل عام على أكثر من مليون شخص في وسط مدينة سيدني والضواحي الشرقية للمدينة، بسبب تفشي سلالة "دلتا" سريعة الانتشار، لكن السلطات الصحية قالت إنها بحاجة إلى توسيع ذلك العزل، بعد تسجيل عدد أكبر من الإصابات بالفيروس.

اضافة اعلان


وتعد القيود المفروضة على سيدني، التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة ولكن الصارمة، التي تم فرضها في المدن الأسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
هولندا

هولندا ترفع معظم القيود المتعلقة بكورونا

3ea3c3d0-87ae-4d83-b9a6-050526a8ce7d

181 مليون شخص أصيبوا بكورونا بالعالم

كورونا عالم

الصحة العالمية: امنعوا انتقال كورونا لتتوقف المتحورات

مصر

مصر .. 29 وفاة جديدة بكورونا

السعودية-رائدة-في-اتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-الأخيرة-ضد-كورونا-الجديد-1

تونس: 83 وفاة و3467 إصابة جديدة بكورونا

كورونا

الصحة اللبنانية: خطر فيروس كورونا لا يزال قائماً

أخبار متعلقة
فيتنام

أخطر وينتشر أسرع.. ماذا تعرف عن سلالة كورونا الفيتنامية؟

برازيل

وفيات كورونا في البرازيل تتجاوز 461 ألف حالة

كورونا

الاستخبارات البريطانية تعتبر تسرب فيروس كورونا من مختبر أمرا ممكنا

60b266454236043ce00ff88a

السعودية تدعم الهند بـ 60 طنا من الاوكسجين لمواجهة كورونا

كورونا-غزة0000

قطر: تسجيل وفاتين و 156 إصابة بفيروس كورونا

ايران

إيران تعلن حظر التنقل بين محافظاتها لمدة 6 أيام بسبب كورونا