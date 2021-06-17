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الخميس، 17-06-2021 10:24 ص

أستراليا: نقتصر التطعيم بلقاح 'أسترازينيكا' على من هم فوق الستين

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الوكيل الإخباري- قال وزير الصحة الأسترالي، غريغ هنت، إن بلاده ستوصي بقصر التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" على من هم فوق الستين، بعد ظهور عدد من حالات التجلط الدموي بين من تلقوا التطعيم به.

وقامت أستراليا بتطعيم 3.3 مليون شخص بلقاح "أسترازينيكا"، وقالت الحكومة إن لهذا اللقاح صلة بستين حالة تخثر دموي، وتوفي اثنان حتى الآن وهو ما قال عنه هنت إنه كان سببا في تغيير سياسة التطعيم.

وقال إن "الحكومة تضع السلامة فوق أي اعتبار"، مبينا أن هذا التعديل الذي أُعلن عنه، اليوم الخميس، يستند إلى دلائل جديدة تظهر زيادة في خطر الإصابة بحالة نادرة جدا من التجلط الدموي في الفئة العمرية من 50 إلى 59 عاما.

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وفي أبريل الماضي، قصرت أستراليا استخدام لقاح "أسترازينيكا" على من هم فوق الخمسين، كما أوقفت عدد من دول الاتحاد الأوروبي التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" لمن هم في عمر أدنى من حد معين يتراوح عادة بين 50 و65 عاما، وقصرت استخدامه على من هم في سن أعلى، وذلك بسبب حالات نادرة جدا من تجلط الدم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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