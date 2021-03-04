أسرع طرق لاستعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من كورونا

الوكيل الاخباري - قد لا يبدو فقدان حاسة الشم والتذوق حاداً مثل ضيق التنفس أو الإرهاق المنهك الذي عانى منه العديد من الأشخاص بعد إصابتهم بفيروس كورونا، ومع ذلك فإن تأثير فقدان حاسة الشم والتذوق يبقى محبطاً للغاية لدى الكثيرين.

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ويمكن أن يؤثر فقدان الشم والتذوق أيضاً على الصحة، مما يتسبب في ضعف الشهية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه، حتى إنه يمكن أن يشكل تهديداً شديداً على حياتهم؛ من خلال تعريضهم للخطر في اكتشاف الحرائق أو تسرب الغاز أو الطعام الفاسد.



أسرع طرق لاستعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من كوفيد- 19 بحسب الدكتور عادل سجواني، فإنَّ الكثير من الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي، سواء البكتيرية أو الفيروسية، تسبب فقدان حاسة الشم والتذوق، وأسباب ذلك غير معروفة، وكان يعتقد سابقاً أن الفيروس يؤثر على المستقبلات الخاصة بالشم الموجودة في الدماغ، ولكن تمَّ اكتشاف أن ذلك غير صحيح، بل إن الفيروس يؤثر على خلايا الشم الموجودة في الأنف والحلق واللسان، ويسبب التهابها لفترة طويلة جداً.



وهناك عوامل مرتبطة بكبر السن، فكلما تقدم الإنسان في العمر؛ يكون تجديد الخلايا لديه بطيئاً.



ومن طرق استعادة حاسة الشم والتذوق بعد التعافي من كوفيد-19:

- التدريب: أي تمرين الأنف على شم بعض الأشياء، بعد غلق العينين والتنفس بعمق لمدة 15 ثانية، ومحاولة تذكر هذه الرائحة؛ فذلك يلعب دوراً مهماً في تحفيز الخلايا المسؤولة عن الشم، وعلى الشخص المصاب أن يكرر هذه الطريقة من 10 إلى 15 مرة أسبوعاً، وسيستعيد حاسة الشم على الفور.

- الإكثار من تناول الطعام الصحي المتوازن.

- الإقلاع عن التدخين.

- الابتعاد عن شمّ القهوة، واستبدال البرتقال والقرنفل بها.

شاشة نيوز

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