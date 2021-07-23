أسماء المراكز المتوفر بها لقاح فايزر غداً السبت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى فايزر لمطعوم فيروس كورونا ليوم السبت الموافق 24/7/2021
يمكن للاشخاص الذين اعمارهم 18 عاما فما فوق، التوجه الى المراكز المحددة لتلقي المطعوم دون موعد مسبق.
• مدينة الحسن الرياضية / اربد
• مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through / اربد
• مركز بلدية شرحبيل بن حسنة / اربد
• مركز صحي الفحيص / البلقاء
• مستشفى السلط القديم / البلقاء
• كلية رفيدة الاسلمية / الزرقاء
• مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء
• مركز صحي الحسا الشامل / الطفيلة
• بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 / العاصمة
• ديوان عشائر العجارمة – ناعور / العاصمة
• قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة
• قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة
• مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة / العاصمة
• مركز زوار البتراء / وسط البلد / معان
• مركز صحي البتراء الشامل / معان
• مركز صحي الطيبة / البتراء / معان