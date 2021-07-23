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الجمعة، 23-07-2021 08:27 م

أسماء المراكز المتوفر بها لقاح فايزر غداً السبت

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى فايزر لمطعوم فيروس كورونا ليوم السبت الموافق 24/7/2021

يمكن للاشخاص الذين اعمارهم 18 عاما فما فوق، التوجه الى المراكز المحددة لتلقي المطعوم دون موعد مسبق.

• مدينة الحسن الرياضية / اربد

• مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through / اربد

• مركز بلدية شرحبيل بن حسنة / اربد

• مركز صحي الفحيص / البلقاء

• مستشفى السلط القديم / البلقاء

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• كلية رفيدة الاسلمية / الزرقاء
• مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء

• مركز صحي الحسا الشامل / الطفيلة
• بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 / العاصمة
• ديوان عشائر العجارمة – ناعور / العاصمة
• قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة
• قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة
• مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة / العاصمة
• مركز زوار البتراء / وسط البلد / معان
• مركز صحي البتراء الشامل / معان
• مركز صحي الطيبة / البتراء / معان

 




 

 


 

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