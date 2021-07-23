أسماء المراكز المتوفر بها لقاح فايزر غداً السبت

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة عن قائمة بأسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الاولى فايزر لمطعوم فيروس كورونا ليوم السبت الموافق 24/7/2021



يمكن للاشخاص الذين اعمارهم 18 عاما فما فوق، التوجه الى المراكز المحددة لتلقي المطعوم دون موعد مسبق.



• مدينة الحسن الرياضية / اربد



• مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through / اربد



• مركز بلدية شرحبيل بن حسنة / اربد



• مركز صحي الفحيص / البلقاء



• مستشفى السلط القديم / البلقاء

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• كلية رفيدة الاسلمية / الزرقاء

• مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء

• مركز صحي الحسا الشامل / الطفيلة

• بيت شباب عمان - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 7 / العاصمة

• ديوان عشائر العجارمة – ناعور / العاصمة

• قاعة يا هلا - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة

• قاعة يا هلا 2 - مدينة الحسين الرياضية - بوابة 1 / العاصمة

• مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة / العاصمة

• مركز زوار البتراء / وسط البلد / معان

• مركز صحي البتراء الشامل / معان

• مركز صحي الطيبة / البتراء / معان