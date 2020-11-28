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السبت، 28-11-2020 11:24 ص

لاحظوا احتواء المستشفيات على المعدات الجيدة

أطباء روس في فلسطين للمساعدة بمكافحة كورونا

روس
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجري مجموعة من الأطباء الروس من جامعة بافلوف الأولى بسانت بطرسبورغ سلسلة من الاستشارات والندوات والدورات التدريبية في مستشفيات فلسطينية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت رئيس الوفد الروسي ومدير  وحدة العناية المركزة، ليودميلا غافريلوفا، لوكالة إخبارية روسية : "نحن نتنقل من مدينة إلى مدينة كل يوم تقريبا، وكل يوم نزور مستشفى جديدا وأحيانا نزور مستشفيين يوميا".

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وأضافت: "كما قمنا بزيارة قسم الأمراض المعدية وبفحص المرضى في كل مستشفى، وأود أن أشير بشكل خاص إلى أن الأطباء الفلسطينيين، منفتحون جدا للتواصل معنا ويستمعون لما نقوله بانتباه شديد".


ويعقد الأطباء الروس ندوات ومحاضرات للأطباء الفلسطينيين، لاحظوا احتواء المستشفيات على المعدات الجيدة والجودة العالية لتدريب العاملين في المجال الطبي.


واتفق وفد من الأطباء الروس، الذي وصل إلى فلسطين في 16 نوفمبر بدعوة من وزارة الصحة الفلسطينية وبمساعدة البعثة الدبلوماسية الروسية في رام الله، على إقامة اتصال دائم مع المستشفيات الفلسطينية عبر الإنترنت.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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