أطباء كنديون يؤكدون دخول البلاد في الموجة الرابعة من كورونا

الوكيل الإخباري - أكد أطباء كنديون دخول كندا في الموجة الرابعة من كورونا، بالنظر إلى سرعة انتشار سلالة دلتا الأكثر عدوى من الفيروس.

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وقال المدير العلمي للجنة الإستشارية لكورونا بمقاطعة أونتاريو، بيتر جوني، في تصريحات لشبكة ( سي تي في ) نيوز الإخبارية، اليوم الخميس، إن كندا الآن في الموجة الرابعة من الوباء، مبينا أنه منذ منتصف تموز وحتى اليوم كانت هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس بمقدار أربعة أضعاف .



وحذر جوني من أن الموجة الرابعة من كورونا يمكن أن تحدث بسرعة كبيرة جدا مع سلالة دلتا، الأكثر عدوى من الفيروس، ما قد يؤدي إلى نمو هائل في حالات الإصابة، مبينا أن هذا ما يحدث الآن في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا.



من جهته قال طبيب الباطنة في مستشفى سانت مايكل في تورونتو فهد رزاق، إن كندا في خضم الموجة الرابعة من كورونا، موضحا أن الأشخاص غير المطعمين بلقاح كورونا شكلوا 90 في المائة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد.

وأشار إلى أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بكورونا لمدة سبعة أيام في كندا، ارتفع إلى 1300 حالة، بزيادة قدرها 60 في المائة.



ودعا الى توخي الحذر الشديد حتى لا يكون هناك المزيد من النمو بعدد الاصابات.

بترا