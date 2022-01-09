الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء: سنعمل على إنجاح مشروع أبراج السادس في عمّان

التربية: 45632 طالبا يتقدمون لتكميلية التوجيهي الاثنين

الخصاونة: لم نستدين ولا قرش واحد لتغطية النفقات الجارية

تضامن: 333 ألف امرأة أردنية مشتركة بالضمان الاجتماعي نهاية 2020

إدارة الأزمات تحذر من الحالة الجوية في المملكة

وفيات الأحد 9-1-2022

أسعار الذهب محليا

49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

هام من ضريبة الدخل للمواطنين المكلفين

حادث سير يتسبب بأزمة سير خانقة على طريق جرش - عمان

الأحد، 09-01-2022 12:20 م

أطباء يكشفون عن علامة مبكرة قد تشير للإصابة بمتحور 'أوميكرون'

Omico-logo-afp_d


الوكيل الاخباري - يرجح أطباء أن التهاب الحلق أو "الحلق المخدوش" هو أحد الأعراض المبكرة الشائعة لعدوى متحور ‏‏"أوميكرون" سريع الانتشار.‏

اضافة اعلان


وأبلغ مرضى من جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وأمريكا عن شعورهم بحكة في الحلق، قبل أن تظهر أعراض أخرى عليهم.


ويقول بعض الخبراء إن "أوميكرون" من الممكن أن يصيب الحلق قبل الأنف، على عكس المتغيرات الأخرى.

وفي نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2021، كان أستاذ الطب المساعد في كلية الطب بجامعة ييل، الدكتور جورج مورينو، وزملاؤه يراقبون 5 مرضى مصابين بمرض (كوفيد-19) بشكل يومي في عياداتهم الخارجية في ولاية كونيتيكت الأمريكية.

وقال مورينو: "ثم في الأسبوع الماضي "انفجرت الأشياء"، مشيرا إلى أن العيادة كان بها ما يقرب من 100 مريض بفيروس "كورونا" حتى يوم الاثنين، مدفوعين إلى حد كبير بالانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".


وأبلغ العديد من هؤلاء المرضى الجدد عن نفس الاعتلال: جفاف التهاب الحلق، الذي تسبب في ألم حاد عند البلع، ويبدو أنه يظهر قبل معظم أعراض (كوفيد-19) الأخرى، وفقا لمورينو.


وقال مورينو معلقا في تصريحات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي: "إنه عرض بارز للغاية، الأمر ليس مثل دغدغة صغيرة في الحلق، وإذا أبلغ المرضى عن ذلك فإنهم يقولون إن حلقهم يشعر بالجفاف".


كما حدد الأطباء في النرويج وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بالمثل التهاب الحلق أو الخدش كعرض مميز لمتحور "أوميكرون".

وفي إحاطة إخبارية في ديسمبر/كانون الأول، قال ريان نواش، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسكفري هيلث"، وهي أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب أفريقيا، إن "مرضى أوميكرون يبلغون عادة عن حلقهم أولا، يليه احتقان الأنف والسعال الجاف وآلام الجسم".

وعلى النقيض من ذلك، قال جورج مورينو إن التهاب الحلق غالبا "يأتي جنبا إلى جنب مع احتقان الجيوب الأنفية والصداع".


وتشير البيانات المأخوذة من دراسة "زوي كوفيد سبمتوم"، التي تستخدم تطبيقا للهاتف الذكي لتسجيل ما يشعر به مئات الآلاف من الأشخاص كل يوم في جميع أنحاء بريطانيا، إلى أن التهاب الحلق هو أحد الأعراض المبكرة الشائعة لمتحور "أوميكرون".

وفي مقطع فيديو نشر في 22 ديسمبر، قال الباحث الرئيسي في الدراسة، تيم سبيكتور، إن حوالي 57 في المئة من الأشخاص المصابين بـ"أوميكرون" أبلغوا عن التهاب الحلق.

وعثر تحليل لتفشي متحور "أوميكرون" في النرويج أن 72 في المئة من المصابين أصيبوا بالتهاب في الحلق، واستمر حوالي 3 أيام في المتوسط، وتم تطعيم معظم المصابين بجرعتين من لقاح "ميرنا".


وقال جورج مورينو إن معظم المرضى في عيادته يتم تطعيمهم، وهو ما يفسر سبب كون أعراضهم أكثر اعتدالا وقصيرة العمر نسبيا.

وأضاف: "نرى هذا التدرج كما يمكنك رصد تطور تعافي المرضى بناء على حالة التطعيم الخاصة بهم، وبالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على جرعات معززة فإن أعراضهم تشبه الزكام القديم، أعراض الجيوب الأنفية، والتهاب الحلق، وبعد مرور يومين سيكونون مستعدين للعودة إلى ممارسة الرياضة أو القيام بنشاطهم المعتاد".

وعلى الرغم من أن التهاب الحلق كان شائعا بين الأشخاص الذين تم تطعيمهم المصابين بمتحور "دلتا"، إلا أن الأعراض تبدو أكثر انتشارا مع "أوميكرون".


وقال الدكتور آندي بيكوس، عالم الفيروسات في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة: "إن أحد الأشياء التي نعرفها عن "أوميكرون" هو أنه يبدو أن لديها مجموعة مختلفة من الأعراض مقارنة بالمتغيرات الأخرى".

وتابع موضحا: "الأهم من ذلك هو أن فقدان حاسة الشم كان شيئا اعتاد كثير من الناس الإبلاغ عنه عند ظهور أعراض (كوفيد-19)، لكن مع "أوميكرون" لا يبدو أنه يتم الإبلاغ عن ذلك كثيرا على الإطلاق، بل على العكس هناك المزيد من الحديث عن السعال وخدش الحلق مع المتحور الجديد القادم من جنوب أفريقيا".

وأضاف بيكوس أن الأعراض الفريدة لمتحور "أوميكرون" ربما تعكس تغييرا في مكان إصابة هذا الفيروس في الجهاز التنفسي أو مدى نجاحه في إصابة خلايا معينة في الجهاز التنفسي.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
iStock-1205778418-1586266969

30371 اصابة جديدة بكورونا في المكسيك

20200302030838838

الأجسام المضادة بعد الشفاء من كورونا قد تكون خطيرة !

62572f35-7bf1-4baf-b048-1792deca39dc_16x9_1200x676

السعودية تبدأ حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد كورونا

How_to_Cope_If_Someone_in_Your_House_Gets_COVID

علامة غريبة قد تدل على إصابتك بكورونا

فلسطين كورونا

49 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية

الصين

الصين: فحوصات للحمض النووي لتعقب كورونا

أخبار متعلقة
000_1QW5NT

بعد الإصابة بكورونا.. متى يمكن أن تقع الوفاة؟

istockphoto-1284577085-170667a

أحد أبرز أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون يظهر ليلا فقط

اوميكرون

علماء يكتشفون سر أوميكرون.. يتكاثر 70 مرة أسرع من دلتا

WhatsApp Image 2021-12-15 at 1.53.55 AM

دراسة تكشف مدى فعالية لقاح فايزر ضد أوميكرون!

omicron-1-1068x712 (1)

روسيا .. 16 إصابة بأوميكرون من بين 177 شخصا وصلوا من جنوب إفريقيا

skynews-omicron-covid-coronavirus_5600173

تايوان تسجل أول إصابة بالمتحور أوميكرون