أطعمة لا ينبغي على مرضى كورونا تناولها

الوكيل الإخباري - غالبًا ما لا يغير المصابون بعدوى فيروس كورونا نظامهم الغذائي اليومي، مما يضر بالجسم الضعيف، لذلك قامت مجموعة أطباء بتحذير المرضى من منتجات يجب التخلص منها بعد الإصابة.

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وفي مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا"، حذر خبير التغذية ألكسندر أندرييف من تناول الوجبات السريعة والدهنية.



وقال: "في الأسبوعين الأولين بعد الشفاء، تجنب تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ، مثل مخلل الملفوف والحليب مع اللاكتوز ومنتجات الغلوتين".



بدورها، أكدت خبيرة التغذية أناستاسيا سفيتيكوفا، أنه يجب استبعاد الأطعمة المصنعة وغير الصحية مثل الشوكولاتة، والمخبوزات، ولحم الخنزير، والوجبات السريعة، وتقليل السكر.



فيما اقترحت الاختصاصية داريا أوفشينيكوفا، تناول 3 وجبات خفيفة كل 3-4 ساعات، وهي عبارة عن خضروات وفواكه، و بروتينات ودهون قليلة، وكربوهيدرات.

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