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الإثنين، 30-08-2021 03:51 م

أطعمة لا ينصح بتناولها قبيل التطعيم ضد كورونا

تطعيم


الوكيل الإخباري - كشف الدكتور نيكيتا خارلوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، عن الأطعمة التي لا ينصح بتناولها قبيل التطعيم ضد "كوفيد-19".

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ويشير الطبيب الروسي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه من الضروري قبل التطعيم ضد "كوفيد-19" إجراء بعض التغييرات في النظام الغذائي، من أجل تقليل احتمال ظهور آثار جانبية.


ووفقا له، من الضروري جدا الامتناع مؤقتا عن تناول الحلويات قبل التطعيم، لأنه عند ارتفاع مستوى السكر في الدم، يصبح من الصعب تحمل الآثار الجانبية للقاح.
ويقول، "الحلويات من الأطعمة المحرمة قبل التطعيم ضد "كوفيد-19"، لأنها تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم".


ويضيف نفس الشيء يشمل الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، ويقول، "تشمل هذه جميع أنواع الكربوهيدرات حتى غير الحلوة: البطاطس، العصائر، الخبز، لأنها تسبب أيضا ارتفاع مستوى السكر في الدم".


وينصح الطبيب بالامتناع أيضا عن تناول الفواكه قبل التطعيم أو التقليل منها إلى النصف. مع العلم أن من الأفضل عدم تناول الموز والعنب والبطيخ قبل وبعد التطعيم ضد "كوفيد-19"، ولكن يمكن تناول الحمضيات.


ويضيف، يجب بالإضافة إلى الامتناع عن المواد الغذائية المسببة لارتفاع مستوى السكر في الدم، تجنب الأطعمة المسببة للحساسية أيضا.


ويقول، "يجب عدم تذوق أي أطعمة جديدة، و تناول فقط الأطعمة التي اعتاد الشخص عليها".


ويضيف محذرا، الإفراط في تناول الطعام قد يضر جدا بمنظومة المناعة. لذلك من الأفضل إجراء التغييرات اللازمة في النظام الغذائي قبل بضعة أيام من التطعيم ضد "كوفيد-19" والالتزام بها على مدى أسبوعين بعده، حيث تتشكل خلال ذلك الاستجابة المناعية الأولية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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