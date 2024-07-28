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إدارة مكافحة المخدرات تحبط محاولتي تهريب ل 600 ألف حبة مخدرة
5 نصائح من مديرية الأمن العام
الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تسير بسرعة 208 كلم على طريق الأزرق
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حجز 1100 صالة أفراح خلال شهر تموز في الأردن
خلاف بين شركة مياهنا والبلدية يضرّ بـ 100 مواطن في الزرقاء ! - فيديو
العمل: تشغيل5517 أردنيا من خلال مديريات الوزارة في النصف الأول من العام
فلسطين
فلسطين
إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة
شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة
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ملاعب
الرمثا يعلن فك عقوبة حرمان التسجيل
النصر السعودي يقدم عرضا خياليا لبرشلونة
تحت أنظار ميسي.. سواريز يسجل في فوز إنتر ميامي أمام بويبلا
أخبار الشركات
أخبار الشركات
سامسونج تنهي العد التنازلي النهائي لانطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الكشف عن تجربة استثنائية في قلب العاصمة الفرنسية
بنك الإسكان يحقق أرباحاً صافية بمبلغ 80.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2024
503 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي للنصف الأول من العام 2024 وبنسبة نمو 25%
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محليات
أخبار محلية
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الطقس
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متابعات خاصة
خاص بالوكيل
فيديو الوكيل
فلسطين
ملاعب
أخبار الشركات
أعلن معنا
ترند
عربي ودولي
أسواق ومال
منوعات
فن ومشاهير
طب وصحة
المرأة والجمال
تكنولوجيا
مناسبات
نعـي فـاضل
الوفيات
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