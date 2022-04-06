الأربعاء 06-04-2022
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء تُحذر عند شراء التمور

السير تكشف أسباب الازدحامات المرورية على الطرق

التنمية: مساعدات نقدية لـ329 أسرة الشهر الماضي

أسعار الذهب محليا

أكثر من 3.466 مليون مستفيد من التأمين الصحي المدني في الأردن

مجلس النواب يحيل 3 مشاريع قوانين إلى لجنته القانونية

الإفتاء تُحذر وتوضح حول المصاحف الإلكترونية

وزير الداخلية يدعو الأردنيين لعدم شراء السلع ذات الأسعار المرتفعة

الحكومة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن من الشعير

الأردن السابع عربياً في مؤشر الأمن الغذائي

الأربعاء، 06-04-2022 10:56 ص

أعراض جديدة تُضاف إلى قائمة كورونا

1962564


االوكيل الإخباري - تسعت قائمة الأعراض الرسمية لكوفيد-19 لتضم علامات جديدة للدلالة على الإصابة بفايروس كورونا حيث تضمنت صفحة التوعية الخاصة بوكالة الصحة العامة في بريطانيا أعراضا مثل التهاب الحلق وألم العضلات والإسهال.

اضافة اعلان

 

وحذرت وزارة الصحة البريطانية من أن العديد من تلك الأعراض الجديدة «شبيهة جدا» لتلك الناجمة عن البرد أو الإنفلونزا.

ووفقاً لما نشرته «بي بي سي العربية» تم الاتفاق على أن الحمى أو السعال أو فقدان حاسة الشم أو التذوق، أعراض رئيسية لكوفيد، لأنها كانت إما موجودة في معظم حالات كوفيد، أو ناجمة عن الفايروس بشكل حصري تقريبا.

وتضم القائمة الجديدة أعراضا جديدة هي: ضيق التنفس، الشعور بالتعب أو الإنهاك، وجع الجسد، الصداع، أنف مسدود أو سيلان، فقدان الرغبة في الأكل، الإسهال.

 

عكاظ

 




 

 


 

إقرأ ايضا
images

أميركا توقف رخصة علاج فعّال ضد كورونا.. نجح في مواجهة أوميكرون

624d495a42360465c00792fd

ما هو أوميكرون XE الجديد؟.. ولماذا يمكن الخلط بينه وبين نزلات البرد؟

624c1f8842360464e511cf8f

روسيا: تم تسجيل أكثر من 50 نوعا فرعيا من متحور "أوميكرون" في العالم

624d25ee423604652c5ea86b

انخفاض ملحوظ في معدلات الوفيات بكورونا عالميا في أسبوع

624c1fbb42360420e05ac44d

رعب كورونا ..مع مرض مزمن غامض يبدو أنه مرتبط بالفيروس!

624d0b80423604652c5ea84e

الصين تسجل زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
4ba844d2-f972-4347-8508-6224c23cd49a

فلسطين: 7 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا

6229c0f44c59b753555c996a

مصر.. مصدر يكشف موعد دخول البلاد الموجة السادسة من فيروس كورونا

6228c1aa4c59b731d76f812d

منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

mHmqCfjWsBTEOExWFgOInvrruw7OfBbv2qCH2xgE

فلسطين: 6 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

62285ed142360432bc490fef

مرض كورونا يمكن أن يسبب انكماشا في الدماغ

8-1646685182

وزارة الصحة السعودية تقرر وقف نشر البيان اليومي لحالات كورونا