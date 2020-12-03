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الخميس، 03-12-2020 09:24 ص

أعراض قد تحدث بعد التطعيم ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - قد يشعر واحد من كل عشرة مرضى يتم تطعيمهم بأول لقاح مسجل لفيروس كورونا في العالم بالحمى أو القشعريرة أو الضعف أو الغثيان، وقد يعاني 1.5% من انسداد الأنف أو ألم في الحلق، وفقًا للمذكرة التي تتضمن توصيات تعطى للذين يرغبون بأخذ اللقاح.

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وفقًا لهذا المذكرة، في معظم الحالات، يكون التطعيم سهل التحمل، ولكن إذا شعرت بتوعك، فلا داعي للقلق - فهذا رد فعل فردي طبيعي للجسم وإحدى علامات تكوين المناعة. 

 

يُنصح أولئك الذين يصابون بالضعف والتوعك والتعب العام والغثيان بتقليل النشاط البدني وإعطاء أنفسهم بعض الراحة.


قد يعاني 5.7 % من المرضى من آلام في الجسم والعضلات أو قشعريرة أو حمى أو صداع أو ارتفاع درجة الحرارة حتى 37 درجة.


تنص الوثيقة على أنه "عند درجة حرارة أعلى من 38 درجة، يوصى بتناول خافض للحرارة ومسكنات للألم (باراسيتامول أو إيبوبروفين) ، وإذا كانت درجة حرارة الجسم أعلى من 39 درجة ولم تنخفض في غضون أربع ساعات بعد تناول الدواء، فأنت بحاجة إلى الاتصال بالطبيب".


4.7%  يكون لديهم ألم وحكة وتورم واحمرار في موقع الحقن. عادة، ليس هناك حاجة إلى علاج، ولكن يمكن تناول مضادات الهيستامين لتقليل التورم وعدم الراحة.

 

قد يشعر 1.5% ممن تم تطعيمهم بانسداد الأنف أو سيلان الأنف أو التهاب الحلق.

 

يُنصح بالغرغرة وشرب الكثير من المشروبات الدافئة واستخدام بخاخات الأنف. قد يعاني أقل من واحد في المئة من المرضى من زيادة معدل ضربات القلب أو ارتفاع ضغط الدم.


 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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