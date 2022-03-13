الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

هل تعتمد السعودية الهوية الصحية لإثبات تحصين المعتمر من كورونا ؟

مجموعة السبع تطالب بهذا الإجراء لتجنب أزمة غذاء عالمية

الصحة: 108 أطفال تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أوكرانيا تحظر تصدير الأسمدة

روسيا تواصل إغلاق سوق الأوراق المالية الأسبوع الجاري

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

وفيات الأحد 13-3-2022

استقرار سعر البندورة والخيار اليوم في السوق المركزي

القطاع التجاري يطالب بتأجيل أقساط البنوك خلال رمضان

شركات طاقة روسية قد تتخلف عن سداد ديونها

الأحد، 13-03-2022 07:12 ص

أعلى إصابات بكورونا في الصين منذ عامين.. وإغلاق مدن جزئيا

تونس كورونا


الوكيل الإخباري - سجّلت الصين 3393 إصابة بفيروس كورونا، الأحد، بحسب لجنة الصحّة الوطنيّة، وهو أعلى رقم يومي منذ فبراير 2020.

اضافة اعلان


وبسبب ارتفاع في عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت أيضا حجرا في الكثير من المدن الشمالية الشرقية، في وقتٍ تعمل أكثر من عشر مقاطعات في البلاد على احتواء بؤر تفشٍّ للفيروس.


وفُرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين في شمال شرق الصين، وفق ما أعلن مسؤول الأحد، بسبب ارتفاع الإصابات بكوفيد.


وقال تشانغ يان، مسؤول الصحة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي، إن تفشي الإصابات يُظهر أن "انتشار المتحوّر أوميكرون خفيّ و شديد العدوى وسريع ويصعب اكتشافه في المراحل المبكرة".

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

إقرأ ايضا
622cf41442360467d566a1e9

الصحة المصرية: انتهاء ذروة موجة كورونا الخامسة وإلغاء البيان اليومي نجاح للدولة

إعطاء لقاح

فرنسا توافق على منح المسنين جرعة رابعة من لقاحات كورونا

4ba844d2-f972-4347-8508-6224c23cd49a

فلسطين: 7 وفيات و79 إصابة جديدة بكورونا

OecKS

غزة تسجل 7 وفيات و37 اصابة بكورونا

كورونا جديد

هدف آخر للفيروس التاجي المستجد

وفاة كورونا

دولة عربية تعلن عدم تسجيل أية حالة وفاة بكورونا لأول مرة منذ عامين

أخبار متعلقة
120b3af1b74f0e732aa4063de7e685ee

الصين تحظر الإجراءات المفرطة فيها للسيطرة على كورونا

صداع

3 علامات تكشف هل الصداع ناتج عن أوميكرون

اعراض

6 أعراض غريبة تؤكد الإصابة بأوميكرون

620b47e24236046a577d5a74

كوريا الجنوبية.. ارتفاع حاد بعدد إصابات كورونا والولايات المتحدة توصي بتجنب السفر إليها

6207951e423604706a1cebf9

النرويج ترفع جميع قيود كورونا الأساسية

ه

لا تحزن حال إصابتك بأوميكرون.. 'خليط سحري'