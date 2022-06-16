الخميس 16-06-2022
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الخميس، 16-06-2022 11:43 ص

أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا منذ فبراير في الهند

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، تسجيل 12 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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جاء ذلك بارتفاع بنسبة 38.4% مقارنة بعدد الإصابات المُعلنة,يوم الأربعاء, عندما تم تسجيل 8822 حالة إصابة.

 

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إن هذه تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية 10 آلاف منذ 26 شباط/فبراير الماضي.


وسجلت الهند 11 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 43 مليونا و245 ألفا و517 حالة، وحالات الوفاة 524 ألفا و792 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

 

العين الإخبارية 

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