أعلى معدل وفيات يومي في إيران منذ انتشار كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء 279 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل وفيات يومي منذ انتشار الجائحة، فيما تم تسجيل 4830 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأفادت الصحة الإيرانية بتسجيل 4830 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الإجمالي إلى 513.219، كما أفادت بتسجيل 279 وفاة جديدة بالفيروس وارتفاع الإجمالي إلى 29.349.

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وقالت الوزاة إن عدد تحاليل كورونا ارتفع حتى اليوم إلى 4.398.723.



وأشارت إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 414.831، فيما لفتت إلى أن 4.609 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت الصحة الإيرانية إلى أن 30 إقليما (من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، من بينها 26 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: طهران، أصفهان، قم، أذربيجان الشرقية، خراسان جنوبي، سمنان، قزوين، لرستان، أردبيل، خوزستان، كرمانشاه، جيلان، بوشهر، زنجان، إيلام، خراسان رضوي، مازندران، البرز، أذربيجان الغربية، مركزي، كرمان، خراسان شمالي، همدان، يزد، تشهار محل وبختياري، كهكيلوية وبويرأحمد.



و4 أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس وهي: كردستان، هرمزغان، فارس، وغلستان.

المصدر : روسيا اليوم

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