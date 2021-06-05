السبت 05-06-2021
الوكيل الاخباري

حملة نزل القاطع تنطلق في الاردن اليوم

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

تقرير الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية

غرد للأردن الذي تتمناه .. لوطن مثالي

' الخارجية ' تعلق على الإفراج عن أردني من سجون الاحتلال

مأدبا: تحويل 7 محطات مياه للقضاء

مصرف لبنان يلزم البنوك بصرف 400 دولار للعملاء شهريًا

روسيا تدعم سلاح البحرية في جيشها بسفن جديدة متعددة الاستخدامات

حادثتان أثارت الرأي العام في المملكة الأسبوع الماضي

بعد 20 عاما ونصف .. سلطات الاحتلال تفرج غدا عن أقدم الأسرى الأردنيين

السبت، 05-06-2021 11:32 ص

أفغانستان تناشد المجتمع الدولي تزويدها باللقاحات

60bb2cc042360427791d83f6


الوكيل الاخباري- ناشد مسؤولو الصحة في أفغانستان، المجتمع الدولي تزويدهم باللقاحات، بينما تكافح البلاد تصاعدا كبيرا في إصابات كوفيد-19.

اضافة اعلان
 

غير أن منظمة الصحة العالمية أخبرتهم بأن الـ3 ملايين جرعة التي كان من المتوقع أن تتلقاها البلاد بحلول أبريل لن تكون متاحة حتى أغسطس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، غلام داستاغير نزاري، هذا الأسبوع: "نحن في خضم أزمة"، معربا عن إحباطه العميق من توزيع اللقاحات العالمية التي تركت البلدان الفقيرة تكافح لإيجاد الإمدادات لشعوبها.

وقرع نزاري، أبواب العديد من السفارات وحتى الآن "تلقى إجابات دبلوماسية"، حيث لا توجد جرعات لقاح، على حد قوله.

وخلال الشهر الماضي، هددت الوتيرة المتصاعدة للحالات الجديدة بإرهاق النظام الصحي في أفغانستان، الذي يعاني بالفعل تحت وطأة الصراع المستمر.

وجزئيا، تم إلقاء اللوم في الزيادة على السفر المستمر مع الهند، ما أدى إلى ظهور سلالة "دلتا" شديدة العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وساعدت سلالة "دلتا" في ارتفاع معدل الإصابة في أفغانستان، حيث أصاب 16 ولاية وكانت العاصمة كابل هي الأصعب.

وبحسب الأرقام الرسمية، شهدت أفغانستان ما مجموعه 78 ألف حالة إصابة و3007 حالات وفاة بسبب الوباء.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60bb385d4c59b713ee0732c8

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا فوق الـ9 آلاف مجددا والوفيات تلامس الـ400

1047641972_0_350_3072_2012_1000x541_80_0_0_df1a55ff05d50acf366557d12b25df16

في سابقة من نوعها.. هذا ما حدث مع امرأة مصابة بكورونا في جنوب افريقيا

بوتين

بوتين يكشف عن أثر جانبي وحيد للقاح 'سبوتنيك V' الروسي

27d6303e-caeb-4ceb-b796-632377d6c7d0_16x9_1200x676

كورونا بالأرقام.. الهند لا تزال بؤرة للوباء ومخاوف من الطفرة المزدوجة

ل

الصين تقر الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك للأطفال من سن الثالثة

م

المكسيك.. 206 وفيات جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
60a89c254c59b7281a572788

إنتاج مليون جرعة من لقاح 'أبي فاك كورونا' شهريا

000_1QG1TO

بوتين: لقاح رابع ضد كورونا سيتم طرحه في روسيا قريبا

11202016165821941529251

مصر: اللقاح ضد كورونا سيكون سنويا

6097bcc2423604137a7e63d4

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع طوارئ كورونا

420212995530432074772

كندا: اعطاء 400 ألف جرعة من لقاحات كورونا بيوم واحد

6093ae474236040e3a21da20

غينسبورغ يتحدث عن عدد الوفيات بعد التطعيم بلقاح 'موديرنا'