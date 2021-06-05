أفغانستان تناشد المجتمع الدولي تزويدها باللقاحات

الوكيل الاخباري- ناشد مسؤولو الصحة في أفغانستان، المجتمع الدولي تزويدهم باللقاحات، بينما تكافح البلاد تصاعدا كبيرا في إصابات كوفيد-19.

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غير أن منظمة الصحة العالمية أخبرتهم بأن الـ3 ملايين جرعة التي كان من المتوقع أن تتلقاها البلاد بحلول أبريل لن تكون متاحة حتى أغسطس.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، غلام داستاغير نزاري، هذا الأسبوع: "نحن في خضم أزمة"، معربا عن إحباطه العميق من توزيع اللقاحات العالمية التي تركت البلدان الفقيرة تكافح لإيجاد الإمدادات لشعوبها.



وقرع نزاري، أبواب العديد من السفارات وحتى الآن "تلقى إجابات دبلوماسية"، حيث لا توجد جرعات لقاح، على حد قوله.



وخلال الشهر الماضي، هددت الوتيرة المتصاعدة للحالات الجديدة بإرهاق النظام الصحي في أفغانستان، الذي يعاني بالفعل تحت وطأة الصراع المستمر.



وجزئيا، تم إلقاء اللوم في الزيادة على السفر المستمر مع الهند، ما أدى إلى ظهور سلالة "دلتا" شديدة العدوى، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.



وساعدت سلالة "دلتا" في ارتفاع معدل الإصابة في أفغانستان، حيث أصاب 16 ولاية وكانت العاصمة كابل هي الأصعب.



وبحسب الأرقام الرسمية، شهدت أفغانستان ما مجموعه 78 ألف حالة إصابة و3007 حالات وفاة بسبب الوباء.

المصدر: روسيااليوم