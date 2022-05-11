الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 10:22 ص

أكبر سفينة شحن في العالم تتجه نحو المغرب محملة بمصنع للقاحات

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الوكيل الإخباري - أبحرت سفينة تحمل مجموعة كاملة من المعدات لبناء أكبر مصنع جاهز للقاحات من رصيف شنغهاي لوجينغ بالصين إلى ميناء دار البيضاء بالمغرب يوم 8 مايو الجاري.

وبحسب التقارير، فبعد وصول الباخرة إلى ميناء الدار البيضاء بالمغرب، سيتم نقل المعدات من الميناء إلى الوجهة بأسرع وقت حتى يتم تجميعها، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

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وكأكبر مصنع لقاحات في أفريقيا تصدره الصين، يتوقع أن يحقق المصنع الإنتاج المحلي لأكثر من 20 لقاحًا (بما في ذلك 3 لقاحات ضد كوفيد -19 ) في إفريقيا، والذي يمكن أن يلبي احتياجات اللقاحات لأكثر من 60٪ من جميع سكان أفريقيا.

 

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