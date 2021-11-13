السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 13-11-2021 07:23 ص

أكثر الدول تضررا بكورونا في العالم

كورونا 9


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 252.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.445.139، وإجمالي الوفيات5.087.398.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.976.314.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.491 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.939.196.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.690، وإجمالي إصابات 34.414.186.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.630 وإجمالي إصابات 3.838.308.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات248.203 وإجمالي إصابات 8.843.238.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.554 وإجمالي إصابات 2.211.366.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.628 وإجمالي إصابات 4.250.157.
وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات143.116 وإجمالي إصابات 9.534.544.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.686وإجمالي إصابات 4.843.957.
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 127.918 وإجمالي إصابات 6027.269.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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