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الخميس، 11-11-2021 07:41 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا 8


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 251.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 251.352.390، وإجمالي الوفيات 5.071.824.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ758.877 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.786.131.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.036 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.909.298.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 461.849، وإجمالي إصابات 34.388.579.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.110 وإجمالي إصابات 3.831.259.


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 245.794 وإجمالي إصابات 8.764.713.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.502 وإجمالي إصابات 2.208.891.
وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات143.592 وإجمالي إصابات 4.249.323.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات142.772 وإجمالي إصابات 9.451.884.
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.551 وإجمالي إصابات 4.826.738.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.640 وإجمالي إصابات 5021.619.


روسيا اليوم


 




 

 


 

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