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الثلاثاء، 30-11-2021 07:06 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 262 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 262.093.495، وإجمالي الوفيات 5.206.982


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 778.701 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.438.063
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ614.376 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.084.749 


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 468.790 وإجمالي إصابات   34.580.832


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ293.897 وإجمالي إصابات 3.883.842 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 268.705 وإجمالي إصابات 9.436.650
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.122 وإجمالي إصابات 2.233.805


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 145.253 وإجمالي إصابات 10.245.244
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.819 وإجمالي إصابات 4.256.112
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.739 وإجمالي إصابات 5.015.790


تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.711 وإجمالي إصابات 6.113.192

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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