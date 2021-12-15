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الأربعاء، 15-12-2021 07:37 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 271.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.3 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 271.419.091، وإجمالي الوفيات 5.320.575 .


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ800.343 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 50.233.338.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.970حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.195.775.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  475.888 وإجمالي إصابات   3.4.703.644
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ296.721 وإجمالي إصابات 3.918.987. 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 286.023 وإجمالي إصابات 9.899.139.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات201.848 وإجمالي إصابات 2.255.318.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 147.085 وإجمالي إصابات 10.995.311.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.960 وإجمالي إصابات 4.259.439
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 135.049 وإجمالي إصابات 5.258.886.
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات130.831 وإجمالي إصابات 6.160.303.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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