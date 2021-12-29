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الأربعاء، 29-12-2021 07:08 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى نحو أكثر من 282 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 282.776.134، وإجمالي الوفيات 5.413.846 .


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ820.708 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 53.170.421


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ618.978 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.259.270.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  480.290 وإجمالي إصابات   34.799.691


وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ299.983 وإجمالي إصابات10.258.052. 


وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 298.819 وإجمالي إصابات 3.951.946.


وسادسا البيرو بإجمالي وفيات202.524 وإجمالي إصابات 2.279.299.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 148.488 وإجمالي إصابات 12.406.690.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 144.071 وإجمالي إصابات 4.262.157
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 136.955 وإجمالي إصابات 5.756.412.
تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 131.474 وإجمالي إصابات 6.188.857.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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