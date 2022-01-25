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الثلاثاء، 25-01-2022 06:48 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا ٢


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 354 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 5.6 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 354.392.602، وإجمالي الوفيات 5.603.837.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ868.494 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها71.707.171.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ623.636 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 24.142.032.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 489.848 وإجمالي إصابات39.543.328.
وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ320.178 وإجمالي إصابات 10.988.027. 


وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 303.183 وإجمالي إصابات 4.667.829.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات204.323 وإجمالي إصابات 2.946.151.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 154.430 وإجمالي إصابات 16.063.010.
وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات144.227 وإجمالي إصابات 4.289.305
وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 143.875 وإجمالي إصابات 10.001.344.
تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا بإجمالي وفيات 132.477 وإجمالي إصابات 5.761.398.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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